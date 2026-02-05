Две туристки сбились с маршрута в горах Алматы и заблудились
Фото: пресс-служба МЧС РК
Две девушки заблудились в районе урочища "Кок-Жайлау". Потерявшиеся связались со службой спасения, сообщив, что сбились с маршрута, и передали свои координаты, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь незамедлительно выехал экипаж контрольно-спасательного пункта "БАУ". В ходе поисковых работ спасатели установили визуальный контакт с пострадавшими и оперативно добрались до них.
"В результате неспешного спуска, проходившего по крутым заснеженным склонам в темное время суток, туристки были благополучно доставлены в город", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что туристка получила серьезную травму в горах Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript