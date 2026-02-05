#Казахстан в сравнении
Происшествия

Две туристки сбились с маршрута в горах Алматы и заблудились

туристки потерялись в горах, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 01:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
Две девушки заблудились в районе урочища "Кок-Жайлау". Потерявшиеся связались со службой спасения, сообщив, что сбились с маршрута, и передали свои координаты, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь незамедлительно выехал экипаж контрольно-спасательного пункта "БАУ". В ходе поисковых работ спасатели установили визуальный контакт с пострадавшими и оперативно добрались до них.

"В результате неспешного спуска, проходившего по крутым заснеженным склонам в темное время суток, туристки были благополучно доставлены в город", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристка получила серьезную травму в горах Алматы.

