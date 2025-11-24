Ночь в горах: алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам

В горах Алматинской области, в Талгарском районе, двое человек не смогли самостоятельно спуститься и заблудились из-за наступившей темноты, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, туристы поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и спуск в темноте стал невозможен. В результате они обратились за помощью и сообщили что находятся на пике Котырбулак.

"Выехавшие на место спасатели МЧС двигаясь в направлений пика Котырбулак обнаружили их на пике Букреева. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оба были успешно спущены с горы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы появился уникальный геошатер для туристов с интернетом от Илона Маска.