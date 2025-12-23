Скупщика похищенного скота вычислили в Акмолинской области

В Ерейментауском районе Акмолинской области с пастбища вблизи населенного пункта у сельчанина украли табун жеребят. Неизвестные увели 24 головы скота. Хозяин обнаружил пропажу спустя несколько дней, после чего обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции в ходе расследования опросили свидетелей, проверили ближайшие пастбища и фермерские хозяйства, а также установили, кто скупал похищенный скот. В ходе следственных действий полицейским удалось задержать 49-летнего подозреваемого и доставить его в отдел полиции. Часть похищенного скота найдена и возвращена владельцу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области. Ранее полицейские раскрыли тщательно продуманную кражу скота, совершенную в одном из дачных массивов недалеко от Астаны.

