Происшествия

Скупщика похищенного скота вычислили в Акмолинской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 19:13 Фото: Zakon.kz
В Ерейментауском районе Акмолинской области с пастбища вблизи населенного пункта у сельчанина украли табун жеребят. Неизвестные увели 24 головы скота. Хозяин обнаружил пропажу спустя несколько дней, после чего обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции в ходе расследования опросили свидетелей, проверили ближайшие пастбища и фермерские хозяйства, а также установили, кто скупал похищенный скот.

В ходе следственных действий полицейским удалось задержать 49-летнего подозреваемого и доставить его в отдел полиции. Часть похищенного скота найдена и возвращена владельцу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Ранее полицейские раскрыли тщательно продуманную кражу скота, совершенную в одном из дачных массивов недалеко от Астаны.

Ошибка в тексте: