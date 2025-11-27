#АЭС в Казахстане
События

В аэропорту Алматы задержали иностранца и посадили на 15 лет

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 10:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Иностранец пытался ввезти в Алматы крупную партию наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК 27 ноября 2025 года, попытку ввоза особо крупной партии наркотиков пресекли в международном аэропорту Алматы.

"Иностранец пытался скрыть запрещенные вещества среди личных вещей, однако оперативные действия таможенных и правоохранительных органов позволили своевременно выявить преступную схему. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Астане осудили женщину на 16 лет за участие в контрабанде наркотиков из Алматы в Санкт-Петербург.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
