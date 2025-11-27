В аэропорту Алматы задержали иностранца и посадили на 15 лет

Иностранец пытался ввезти в Алматы крупную партию наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК 27 ноября 2025 года, попытку ввоза особо крупной партии наркотиков пресекли в международном аэропорту Алматы.

"Иностранец пытался скрыть запрещенные вещества среди личных вещей, однако оперативные действия таможенных и правоохранительных органов позволили своевременно выявить преступную схему. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Астане осудили женщину на 16 лет за участие в контрабанде наркотиков из Алматы в Санкт-Петербург.