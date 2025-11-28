Толкнули или поскользнулась: полиция Атырау ищет причину травмы девочки в частной школе

В частной школе "Тагылым" в Атырау конфликт учениц закончился травмой головы для одной из девочек, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилась фотография девочки с перевязанной головой. По словам старшей сестры пострадавшей, ребенок сначала сказала семье, что просто поскользнулась и ударилась об унитаз, но потом призналась, что ее толкнули другие ученицы.

"Все это скрыли, отмыли кровь, чтобы никто не узнал. По словам сестренки, им сказали молчать всем классом", – утверждают родные.

О случившемся семья узнала только поздно ночью от другой родительницы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Атырауской области.

"В Атырау возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ученице 11 класса в одной из школ города. В настоящее время установлена подозреваемая. В присутствии ее законных представителей проведены допросы, выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за несвоевременное обращение в правоохранительные органы в отношении классного руководителя и директора школы материалы дела направляются в Департамент контроля качества в сфере образования по Атырауской области.





"Несовершеннолетняя, допустившая правонарушение, поставлена на учет в органы внутренних дел, а собранные материалы в отношении нее будут рассмотрены на Комиссии по делам несовершеннолетних", – резюмировали в полиции.

