Происшествия

В Астане конфликт школьников из-за сверстницы обернулся дракой и судом

драка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 23:01 Фото: unsplash
В Астане школьниками предстанут перед судом из-за рукопашной дуэли, которую они устроили посреди улицы из-за сверстницы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, "рыцарскую" схватку засняла на видео жительница одного из ближайших к месту драки домов. Она же ее и остановила. На кадрах молодой человек бьет лежащего на земле сверстника. За происходящим наблюдает группа подростков. Один из них все же попытался остановить агрессора, но безуспешно.

Потасовку удалось предотвратить женщине, которая начала кричать на разъяренную толпу. После этого участники и зрители рукопашного боя разбежались, как ни в чем не бывало. Удалось ли зачинщику драки отстоять честь сверстницы или именно его в итоге избили на земле, в полиции не уточнили.

"Один из подростков заступился за девочку, после чего между участниками возник словесный конфликт, переросший в драку на улице. В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства в общественном месте. Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по делам об административных правонарушениях для рассмотрения". Руководитель пресс-службы ДП г. Астаны Эльмира Шауленова

Ранее в Астане любителей попеть и подраться отправили за решетку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
