Мир

Число погибших при пожаре в жилом доме в Гонконге превысило 140 человек

, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 16:35
Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146 после того, как следователи обнаружили новые тела в сгоревших зданиях, сообщает Zakon.kz.

Подразделение полиции Гонконга по опознанию жертв стихийных бедствий тщательно проверило здания комплекса суда Ван Фука и обнаружило тела как в квартирах, так и на крышах, сообщил в воскресенье ответственный офицер Чэн Ка-чун, пишет The Guardian 30 ноября 2025 года.

По словам Чэна, на данный момент группа исследовала четыре из семи блоков.

По словам Цанга Шук-иня, главы отдела по расследованию несчастных случаев полиции Гонконга, в ходе последних поисков было обнаружено еще 30 тел, в том числе 12, о которых уже знали пожарные, но не могли найти.

По словам Цанга, еще 100 человек числятся пропавшими без вести, 79 получили ранения.

В воскресенье присутствовавшие на месте происшествия кланялись и произносили короткие молитвы или оставляли рукописные записки среди цветов.

Восемь зданий комплекса суда Ван Фука в пригороде Тай По были обнесены бамбуковыми лесами, обтянутыми нейлоновой сеткой, для проведения реставрационных работ, а окна были закрыты панелями из полистирола. Власти проверяли, были ли нарушены правила пожарной безопасности.

В субботу вечером власти Гонконга объявили о распоряжении о немедленной приостановке работ по 28 строительным проектам, реализуемым одним и тем же подрядчиком, компанией Prestige Construction + Engineering, для проведения проверок безопасности.

, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 16:35
Токаев выразил соболезнования председателю КНР

26 ноября 2025 года в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге вспыхнул пожар. По данным из местных СМИ, пламя очень быстро распространялось – во многом из‑за деревянных/бамбуковых строительных лесов (обычной конструкции при ремонте зданий в Гонконге), которые сильно ускорили распространение огня.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
