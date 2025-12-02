Водитель не затормозил и сбил девочек в Акмолинской области

1 декабря в 07:30 в селе Коянды Акмолинской области две школьницы попали под колеса Nissan Primera, сообщает Zakon.kz.

Дорога в этом месте освещена, переход обозначен, но водитель все равно не затормозил. По предварительным данным, за рулем находился сотрудник охранной местной фирмы, возвращавшийся после ночной смены. Об этом передает Astana TV.

По словам врачей, в результате удара одна девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы груди и живота, повреждение тазобедренного сустава. Вторая пострадавшая – с черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом кисти. Одна школьница сейчас дома под наблюдением, другая остается в больнице в Астане.

По данному происшествию полицией проводится расследование.

В этот же день также ранним утром на трассе Алматы – Усть-Каменогорск столкнулись сразу 11 машин.