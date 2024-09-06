Шестиклассница попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Семее

Фото: pixabay

В 07:45 на пешеходном переходе по улице Юность в Семее под колеса автомобиля попала школьница, сообщает Zakon.kz.

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