Шестиклассница попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Семее
Фото: pixabay
В 07:45 на пешеходном переходе по улице Юность в Семее под колеса автомобиля попала школьница, сообщает Zakon.kz.
По информации портала abainewskz, ученица 6 класса переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд.
Ребенка госпитализировали.
"Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов, учебных заведений, знаков "дети", остановок общественного транспорта и жилых микрорайонов. Снижайте скорость перед пешеходными переходами у школ, не объезжайте остановившийся транспорт и пропускайте детей, переходящих дорогу, поскольку поведение ребенка на дороге часто непредсказуемо", – рассказали в пресс-службе ДП Абайской области.
Ранее сообщалось, что подросток за рулем машины перевернулся около частного дома в ЗКО.
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