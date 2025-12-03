Толпа парней жестоко избила прохожего в Талгарском районе

В селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области на видео попало избиение молодого человека группой парней, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео парень проходил мимо группы парней, его остановили. Через какое-то время он хотел уйти, но его остановил рукой один из группы. Тогда парень попытался его оттолкнуть, и здесь началось избиение. Пострадавшего моментально сбили с ног, начали пинать. В ход пошла бутылка, в руках одного из нападавших заметна так называемая "розочка". Когда все разошлись, на месте остался один нападавший и продолжил пинать приходящего в себя пострадавшего по голове.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего. Одновременно продолжаются розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных причастных лиц", – говорится в комментарии.

Ход расследования находится под контролем руководства Департамента полиции Алматинской области.

В ночь на 3 декабря в Алматы полиция разогнала массовую потасовку. По словам очевидцев, там тоже толпа напала на одного.