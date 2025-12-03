#Казахстан в сравнении
Происшествия

Еще одна смерть молодого медика на работе: смертельное ДТП в Алматы

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:47 Фото: Zakon.kz
В Алматы ночью 3 декабря 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города со ссылкой на дежурную часть Управления административной полиции рассказали, что авария произошла в 00:40 в Алатауском районе.

"Водитель бригады скорой помощи, следуя по улице Саина в северном направлении, при совершении маневра разворота допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала на юг", – сообщили в ДП.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих авто.

"К сожалению, пассажирка скорой, 2002 года рождения, спустя несколько часов от полученных травм скончалась. По факту ДТП, повлекшего смерть, Управлением дознания ДП возбуждено дело", – рассказали в полиции.

Момент аварии и ее последствия попали на видео. На кадрах машину скорой после мощного удара буквально отшвырнуло в сторону, после чего она опрокинулась. В соцсетях в описании к видео указывают, что погибшая – фельдшер.

В ноябре 2025 года в Астане скончалась 23-летняя фельдшер, пострадавшая от упавшей облицовки дома.

