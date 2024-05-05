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Мужчина жестоко избил пожилую мать в Алматы

мужчина избил пожилую мать, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 20:40 Фото: pixabay
В социальной сети распространилась информация о том, что в Алматы сын-алкоголик 1 мая избил свою пожилую мать, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, садист уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает.

Со слов очевидцев, этот случай не единичный. Сын избивает мать, нигде не работает, живет за ее счет.

"Соседи все знают, один из них раньше постоянно ходил к полицейским с просьбой что-нибудь сделать, но ему всегда отвечали "Дело семейное, сами разберутся". Сын после каждого избиения заявляет: "Мать слепая, сама упала", – говорилось в сообщении.

За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП города.

"По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Кроме того, рассказали в полиции, 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.

Ранее сообщалось, что пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Атырау. О происшествии Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной полиции.

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