ЧП в Петропавловске: при проведении интернета погиб связист "Казахтелекома"

Во время проведения монтажных работ на территории частной фирмы в Петропавловске сорвалась подъемная платформа с двумя сотрудниками "Казахтелекома". Один из работников погиб на месте, второй получил незначительные травмы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Трагедия произошла около 10:30 на окраине Петропавловска. Монтажники проводили интернет в здание частной компании, занимающейся продажей сельхозудобрений.

Провода тянули в недавно построенное двухэтажное здание на территории фирмы. Известно, что двое мужчин поднялись на высоту второго этажа на подъемной платформе, в обиходе называемой монтажной люлькой, на автокране. В какой-то момент люлька сорвалась и связисты упали на землю.

"5 декабря в Петропавловске при проведении монтажных работ произошло падение с высоты двух работников с подъемной платформы. В результате один из рабочих – 35-летний мужчина – от полученных травм скончался на месте. По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам нарушения правил охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – отметил Марат Жумалиев, начальник Управления полиции Петропавловска.

На предприятии, где связисты проводили монтажные работы, от комментариев воздерживаются. На месте гибели человека остались медицинские перчатки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Рядом припаркован и автомобиль-манипулятор с той самой люлькой. Кабина автокрана и сама люлька опечатаны.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В Управлении здравоохранения акимата СКО отмечают, что погибший мужчина получил сразу несколько политравм. Они и стали смертельными. А его 31-летний коллега отделался легким испугом.

"Второму пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте. У него зафиксированы ушиб груди, ссадины, царапины предплечья и рук. Незначительные травмы. В госпитализации не нуждается, ему рекомендовано обследоваться амбулаторно по месту жительства", – прокомментировала пресс-секретарь Управления здравоохранения акимата СКО Гульнар Калиева.

Работодатель погибшего и пострадавшего – АО "Казахтелеком" – ситуацию пока комментирует крайне сдержанно. Пресс-служба компании сообщила:

"АО "Казахтелеком" сообщает, что по факту инцидента, произошедшего 5 декабря 2025 года в Петропавловске, в компании проводится внутренняя проверка. Также по данному происшествию правоохранительными органами ведется досудебное расследование, сведения о котором не подлежат оглашению в интересах следствия. По завершении вышеуказанных мероприятий компания предоставит официальную позицию".

Подробности случившегося и причины трагедии будут известны после проведения соответствующих экспертиз.