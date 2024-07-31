Мальчик погиб из-за обрыва кабеля "Казахтелекома" в Алматинской области

В Алматинской области из-за обрыва кабеля "Казахтелекома" погиб ребенок, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Шырганак Кегенского района.

"АО "Казахтелеком" по факту трагедии, случившейся в селе Шырганак Кегенского р-на Алматинской области, выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика. Коллектив компании глубоко сочувствует и разделяет горе родителей. "Казахтелеком" окажет всестороннюю помощь, включая материальную, семье погибшего ребенка", – рассказали Zakon.kz в компании.

Там подчеркнули, что все виновные в данной трагедии будут привлечены к ответственности.

"В настоящее время на месте несчастного случая органами внутренних дел ведутся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства и лицо, допустившее обрыв кабеля электропередач. Компания наравне со всеми заинтересованными сторонами в ожидании предварительного заключения", – добавили в "Казахтелекоме".

Ранее сообщалось о другой трагедии. Ребенок погиб после падения из окна в Темиртау.