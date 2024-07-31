Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мальчик погиб из-за обрыва кабеля "Казахтелекома" в Алматинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 21:01 Фото: akorda.kz
В Алматинской области из-за обрыва кабеля "Казахтелекома" погиб ребенок, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Шырганак Кегенского района.

"АО "Казахтелеком" по факту трагедии, случившейся в селе Шырганак Кегенского р-на Алматинской области, выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика. Коллектив компании глубоко сочувствует и разделяет горе родителей. "Казахтелеком" окажет всестороннюю помощь, включая материальную, семье погибшего ребенка", – рассказали Zakon.kz в компании.

Там подчеркнули, что все виновные в данной трагедии будут привлечены к ответственности.

"В настоящее время на месте несчастного случая органами внутренних дел ведутся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства и лицо, допустившее обрыв кабеля электропередач. Компания наравне со всеми заинтересованными сторонами в ожидании предварительного заключения", – добавили в "Казахтелекоме".

Ранее сообщалось о другой трагедии. Ребенок погиб после падения из окна в Темиртау. 

Читайте также

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
Склад загорелся в Жезказгане
13 детей выпали из окон в Алматы с начала года
13 детей выпали из окон в Алматы с начала года
Тело бизнесмена обнаружили в Акмолинской области
Тело бизнесмена обнаружили в Акмолинской области
Диана Абдуллаева
Алматинская область Казахтелеком 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: