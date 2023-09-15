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Рабочий погиб под обвалом земли в Петропавловске

Рабочий погиб под обвалом земли в Петропавловске Фото: Zakon.kz
35-летний сотрудник коммунальной службы погиб на рабочем месте во время работы в траншее. На мужчину обвалился пласт земли, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел на пересечении улиц Партизанская и Егемен Казахстан 14 сентября. Как рассказали в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, при проведении работ в траншее на 35-летнего мужчину (рабочий) обвалился пласт земли. Об этом пишет Петропавловск.news.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. В департаменте полиции начали расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда".

Ранее 44-летний мужчина скончался в результате ДТП, во время которого автомобиль сбил на трассе лошадь.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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