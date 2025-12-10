#Казахстан в сравнении
Происшествия

Девочку сбила машина на пешеходном переходе в Актобе

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 06:11 Фото: Zakon.kz
В Актобе шестилетняя девочка едва не погибла под колесами автомобиля на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

Момент наезда попал на камеру видеорегистратора и мгновенно разлетелся по соцсетям, передает Almaty.TV. На видеозаписи видно, как женщина с девочкой переходят дорогу по "зебре". Но внезапно девочка выбежала вперед и оказалась под колесами автомобиля, который не успевает затормозить.

По словам медиков, девочка чудом избежала тяжелых последствий: у нее лишь ушибы и ссадины. А в отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе регионального ДП.

В Темиртау под колеса машины едва не попал полицейский.

Фото Алия Абди
Алия Абди
