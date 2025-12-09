"Забыл ручник": полицейский едва не попал под колеса в Темиртау

В Темиртау ошибка участника дорожно-транспортного происшествия едва не стала причиной новой аварии. Ситуацию спас полицейский, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось в Threads сегодня, 9 декабря 2025 года.

"После ДТП машина покатилась – водитель забыл ручник. Второе ЧП предотвратил полицейский", – говорится в описании.

Подробностями аварии поделились в Департаменте полиции (ДП) Карагандинской области:

"9 декабря около 08:35 экипаж батальона патрульной полиции УП города Темиртау, следуя через перекресток пр. Мира и бульвара Б. Момышулы, заметил дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и Volkswagen. Инспектор службы старший лейтенант полиции Айбек Малибекулы подошел к участникам аварии, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего и убедиться, что никто не нуждается в медицинской помощи. Во время разговора автомобиль Volkswagen Passat неожиданно начал скатываться назад по уклону".

Увидев катящееся авто, инспектор Малибекулы незамедлительно бросился к машине и предпринял попытку ее остановить.

"Мы находились на месте ДТП и выясняли детали происшествия. В этот момент Volkswagen Passat начал откатываться назад. Айбек Малибекулы мгновенно среагировал и побежал, чтобы остановить автомобиль. Он поскользнулся и едва не попал под колеса, но, к счастью, все обошлось. Напарник своим телом предотвратил возможное второе ДТП. В это же время я быстро отъехал служебной машиной, чтобы не допустить новой аварии", – рассказал инспектор батальона патрульной полиции УП Темиртау Алексей Левченко.

