#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Происшествия

Пинали и пытались отрезать язык: в Павлодаре дети жестоко избили семилетнего мальчика

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:58 Фото: pexels
9 декабря 2025 года в одном из дворов Павлодара на семилетнего мальчика напали двое 10-летних детей. Теперь с ребенком работает психолог, а нападавших разыскивают, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказала мама пострадавшего:

"Повалили его на землю, один держал за ноги, второй пинал ногами по голове и телу. Потом один держал его за руки, а второй достал ножницы и начал резать язык. Моему сыну удалось вывернуться".

Как уточнила мама, мальчик успел оторваться от преследователей и забежать в подъезд.

"По скорой помощи нас доставили в детскую травматологию, где моего сына госпитализировали с сотрясением мозга и ранами языка и нижней губы. Камеры в этой зоне есть, но ни одна не работает", – продолжила она.

По информации детского омбудсмена Сауле Шакеневой, сейчас состояние ребенка удовлетворительное – травм, требующих оперативного вмешательства, не выявлено. С мальчиком уже работает психолог. Розыск подозреваемых продолжается.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к данному происшествию", – сообщили изданию Павлодар-онлайн в полиции.

Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям законных представителей нападавших. Также поведение несовершеннолетних будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних, детей поставят на учет.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены следствием.

9 декабря в Атырау водитель автобуса насмерть сбил шестилетнего ребенка. Его сразу же задержали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Первый снег в Алматы: снежный барс "прогулялся" по зимнему городу
17:57, Сегодня
Первый снег в Алматы: снежный барс "прогулялся" по зимнему городу
Полгода ищут мать двоих детей в Павлодаре
06:30, 27 мая 2023
Полгода ищут мать двоих детей в Павлодаре
Напали толпой: очередной акт жестокости казахстанских детей попал на видео
18:05, 22 апреля 2025
Напали толпой: очередной акт жестокости казахстанских детей попал на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: