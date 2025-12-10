Пинали и пытались отрезать язык: в Павлодаре дети жестоко избили семилетнего мальчика

9 декабря 2025 года в одном из дворов Павлодара на семилетнего мальчика напали двое 10-летних детей. Теперь с ребенком работает психолог, а нападавших разыскивают, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказала мама пострадавшего:

"Повалили его на землю, один держал за ноги, второй пинал ногами по голове и телу. Потом один держал его за руки, а второй достал ножницы и начал резать язык. Моему сыну удалось вывернуться".

Как уточнила мама, мальчик успел оторваться от преследователей и забежать в подъезд.

"По скорой помощи нас доставили в детскую травматологию, где моего сына госпитализировали с сотрясением мозга и ранами языка и нижней губы. Камеры в этой зоне есть, но ни одна не работает", – продолжила она.

По информации детского омбудсмена Сауле Шакеневой, сейчас состояние ребенка удовлетворительное – травм, требующих оперативного вмешательства, не выявлено. С мальчиком уже работает психолог. Розыск подозреваемых продолжается.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к данному происшествию", – сообщили изданию Павлодар-онлайн в полиции.

Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям законных представителей нападавших. Также поведение несовершеннолетних будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних, детей поставят на учет.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены следствием.

9 декабря в Атырау водитель автобуса насмерть сбил шестилетнего ребенка. Его сразу же задержали.

