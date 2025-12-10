Пинали и пытались отрезать язык: в Павлодаре дети жестоко избили семилетнего мальчика
Об инциденте рассказала мама пострадавшего:
"Повалили его на землю, один держал за ноги, второй пинал ногами по голове и телу. Потом один держал его за руки, а второй достал ножницы и начал резать язык. Моему сыну удалось вывернуться".
Как уточнила мама, мальчик успел оторваться от преследователей и забежать в подъезд.
"По скорой помощи нас доставили в детскую травматологию, где моего сына госпитализировали с сотрясением мозга и ранами языка и нижней губы. Камеры в этой зоне есть, но ни одна не работает", – продолжила она.
По информации детского омбудсмена Сауле Шакеневой, сейчас состояние ребенка удовлетворительное – травм, требующих оперативного вмешательства, не выявлено. С мальчиком уже работает психолог. Розыск подозреваемых продолжается.
"Полицией возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к данному происшествию", – сообщили изданию Павлодар-онлайн в полиции.
Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям законных представителей нападавших. Также поведение несовершеннолетних будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних, детей поставят на учет.
Причины и обстоятельства происшествия будут установлены следствием.
9 декабря в Атырау водитель автобуса насмерть сбил шестилетнего ребенка. Его сразу же задержали.