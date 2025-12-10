Пытались отрезать язык: мальчик из Павлодара признался, что выдумал историю

Департамент полиции Павлодарской области 10 декабря сообщил, что информация об избиении мальчика не подтвердилось, передает Zakon.kz.

Отмечается, что полицией в рамках уголовного дела проведена отработка района, где в ходе опроса соседей, осмотра места происшествия и просмотра видео с камер наблюдения факты избиения несовершеннолетнего не подтвердились.





"Установлено, что несовершеннолетний катался на качеле, затем, ради интереса, сам приложил губы и язык к металлической поверхности. Увидев кровь, испугался и придумал историю, чтобы привлечь внимание отца. С мальчиком в присутствии матери проведена беседа о недопущении впредь подобных фактов", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что законному представителю рекомендовано обратится к консультации школьного психолога. Вместе с тем, после излечения мальчика, поведение его и законного представителя будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее сообщалось, что 9 декабря 2025 года в одном из дворов Павлодара на семилетнего мальчика напали двое 10-летних детей. Об этом заявила мама ребенка. По ее словам, они повалили ее сына на землю, пинали и пытались отрезать язык.