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Происшествия

Напали толпой: очередной акт жестокости казахстанских детей попал на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 18:05 Фото: pexels
В Павлодаре избили 7-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Видеозаписью инцидента поделилась его мама. На кадрах группа детей преследует мальчика, затем на площадке один из них, что постарше, кидается с ним в драку. 7-летний мальчик отбивался как мог, но рослый оппонент свалил его на землю и пнул в живот. Все это время находившиеся рядом подростки подначивали приятеля, указывая, как и куда бить.

"Видео прислала мама 7-летнего избитого мальчика. Сначала его избили в подъезде, потом на поле", – говорится в описании к видео. Также указывается, что в их районе группа детей от 8 до 12 лет не дает покоя другим детям: "матерят, толкают, унижают, бьют". А родители бездействуют.

В полиции отреагировали на видео.

"Все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с родителями доставлены в полицию. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законные представители привлечены к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. По его решению материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Павлодара", – сказано в комментарии.

Ранее в Алматы школьники устроили массовую драку в торговом центре. Затем стало известно, что в Семее группа подростков жестоко избила мальчика. В ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль. Позже неприглядная новость пришла из Темиртау: группа подростков издевалась над беспомощным пенсионером.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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