#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Происшествия

В Караганде полицейские изъяли 170 электронных сигарет

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 10:55 Фото: Zakon.kz
Во время операции "Правопорядок" полицейские пресекли незаконный оборот электронных сигарет и изъяли крупную партию контрафактной продукции, сообщает Zakon.kz.

12 декабря 2025 года сотрудники полка патрульной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью остановили на улице Назарбаева автомобиль Hyundai. В ходе осмотра транспортного средства в салоне обнаружили и изъяли крупную партию запрещенной продукции – 170 электронных сигарет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и выявление лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Департамент полиции напоминает, что ввоз, производство, хранение и реализация некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, а также ароматизаторов и жидкостей для них запрещены законодательством Казахстана и влекут ответственность, предусмотренную законом.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего, убившего другого школьника из-за электронной сигареты, приговорили к тюремному сроку в Таразе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Почти полтонны наркотиков изъяли у жителя Петропавловска
00:49, 17 мая 2023
Почти полтонны наркотиков изъяли у жителя Петропавловска
В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет
08:10, 29 ноября 2025
В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет
Контрабандные сигареты на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан
11:11, 17 мая 2024
Контрабандные сигареты на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: