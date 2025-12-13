В Караганде полицейские изъяли 170 электронных сигарет

Во время операции "Правопорядок" полицейские пресекли незаконный оборот электронных сигарет и изъяли крупную партию контрафактной продукции, сообщает Zakon.kz.

12 декабря 2025 года сотрудники полка патрульной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью остановили на улице Назарбаева автомобиль Hyundai. В ходе осмотра транспортного средства в салоне обнаружили и изъяли крупную партию запрещенной продукции – 170 электронных сигарет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и выявление лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Департамент полиции напоминает, что ввоз, производство, хранение и реализация некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, а также ароматизаторов и жидкостей для них запрещены законодательством Казахстана и влекут ответственность, предусмотренную законом.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего, убившего другого школьника из-за электронной сигареты, приговорили к тюремному сроку в Таразе.