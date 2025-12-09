Убил из-за электронной сигареты: школьника приговорили к лишению свободы в Таразе

Несовершеннолетнего, убившего другого школьника, приговорили к тюремному сроку в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Н., обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений (п.9) ч.2 ст.99 УК).

"В сентябре 2025 года между несовершеннолетним подсудимым Н. и потерпевшим К. возник конфликт из-за электронной сигареты. В ходе конфликта Н., используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес К. одно ножевое ранение в левую сторону груди и скрылся с места преступления. В результате К. скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении суда.

Вина подсудимого доказана его показаниями о признании вины, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить несовершеннолетнему Н. наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Мать убитого подсудимого не простила, просила суд назначить наказание в рамках закона.

Сам подсудимый Н. вину признал полностью.

За убийство несовершеннолетнего другим несовершеннолетним предусматривается наказание в виде лишения свободы не свыше 10 лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах – 12 лет.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетие виновного. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда Н. признан виновным по п.9) ч.2 ст.99 УК, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

С законного представителя подсудимого взыскали в счет компенсации материального вреда 8 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

1 сентября 2025 года в Таразе между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался.