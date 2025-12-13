#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Происшествия

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Акмолинской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 15:36 Фото: скриншот видео
13 декабря 2025 года ДТП с участием семи авто произошло на 94-95 километрах трассы Астана – Ерейментау – Шидерты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, столкнувшиеся автомобили ехали по трассе в направлении Павлодара.

"По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия", – сообщили в ДП Акмолинской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Департамент полиции напоминает, что в целях предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортных средств.

Также в субботу, 13 декабря, смертельное ДТП произошло на алматинской "оптовке".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области
15:25, 02 января 2024
Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области
Смертельное ДТП произошло на алматинской "оптовке"
15:00, Сегодня
Смертельное ДТП произошло на алматинской "оптовке"
Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали
18:27, 04 февраля 2024
Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: