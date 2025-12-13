Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Акмолинской области

13 декабря 2025 года ДТП с участием семи авто произошло на 94-95 километрах трассы Астана – Ерейментау – Шидерты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, столкнувшиеся автомобили ехали по трассе в направлении Павлодара.

"По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия", – сообщили в ДП Акмолинской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Департамент полиции напоминает, что в целях предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортных средств.

Также в субботу, 13 декабря, смертельное ДТП произошло на алматинской "оптовке".