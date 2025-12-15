Покореженная ГАЗель, снесенная автовышка: ночная авария произошла на трассе Алматы
По предварительным данным, как рассказал водитель Daewoo Nexia, в момент происшествия он двигался по Северному кольцу в южном направлении.
Свет на дороге отсутствовал, вышки стояли, а рабочие были заняты работой.
Фото: Zakon.kz
Тогда водитель легковой машины и заметил, что позади него на высокой скорости движется ГАЗель.
Водитель Nexia двигался по среднему ряду, а ГАЗель – по левому. ГАЗель объехала первую вышку, пристроившись вслед за Nexia.
Неожиданно она ушла обратно в левый ряд. И в какой-то момент водитель ГАЗели на полном ходу влетел в вышку.
От мощного удара вышку отбросило вперед, на пару десятков метров.
ГАЗель тем временем подлетела в воздух и приземлилась прямо на Daewoo Nexia.
В автомобиле ехала пожилая супружеская пара, и, к счастью, она не пострадала.
В результате ДТП кабину ГАЗели сильно искорежило и пострадал ее водитель. Также пострадал работник автовышки.
