Покореженная ГАЗель, снесенная автовышка: ночная авария произошла на трассе Алматы

Ночью 16 декабря в Алматы на Северном кольце в микрорайоне Кокмайса шли осветительные работы. В этот момент на трассе случилось ДТП, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, как рассказал водитель Daewoo Nexia, в момент происшествия он двигался по Северному кольцу в южном направлении.

Свет на дороге отсутствовал, вышки стояли, а рабочие были заняты работой.

Фото: Zakon.kz

Тогда водитель легковой машины и заметил, что позади него на высокой скорости движется ГАЗель.

Водитель Nexia двигался по среднему ряду, а ГАЗель – по левому. ГАЗель объехала первую вышку, пристроившись вслед за Nexia.

Неожиданно она ушла обратно в левый ряд. И в какой-то момент водитель ГАЗели на полном ходу влетел в вышку.

От мощного удара вышку отбросило вперед, на пару десятков метров.

ГАЗель тем временем подлетела в воздух и приземлилась прямо на Daewoo Nexia.

В автомобиле ехала пожилая супружеская пара, и, к счастью, она не пострадала.

В результате ДТП кабину ГАЗели сильно искорежило и пострадал ее водитель. Также пострадал работник автовышки.

