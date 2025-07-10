Участник ночной аварии в Алматы скрылся с места происшествия
По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Kia Rio стоял припаркованный у магазина. В какой-то момент он начал движение по правой крайней полосе в крайнюю левую, через все три полосы движения.
В момент, когда Kia перестроился в левый ряд, его на высокой скорости с двух сторон попытались объехать два автомобиля, которые, предположительно, выясняли отношения на дороге.
Фото: Zakon.kz
Такой вывод можно сделать исходя из записей камер видеонаблюдения.
Фото: Zakon.kz
Один из них – Mercedes E-Klasse на полном ходу врезался в Kia Rio.
Фото: Zakon.kz
Автомобили закрутило. Так между ними произошло очередное столкновение. Они остановились на проезжей части. Второй автомобиль, участвующий в гонке, уехал с места аварии.
Фото: Zakon.kz
Как рассказали очевидцы ДТП, которые вызвали скорую и сотрудников полиции, от водителя Mercedes исходил запах алкоголя.
Фото: Zakon.kz
Покинув машину после аварии, водитель отправился на обочину, грызть семечки. Очевидцы предположили, что таким образом он пытался "сбить" запах.
Фото: Zakon.kz
Через некоторое время на место аварии подъехал другой автомобиль и увез водителя Mercedes в неизвестном направлении.
Фото: Zakon.kz
Водителя Kia Rio доставили в ближайшую больницу. Сотрудники дорожной полиции и криминалист выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что грузовик раздавил машину "күзет" – водитель погиб на месте.