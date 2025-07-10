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Происшествия

Участник ночной аварии в Алматы скрылся с места происшествия

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 03:40 Фото: Zakon.kz
Ночью 11 июля в Алматы произошло ДТП. Столкновение случилось по улице Шаляпина, не доезжая улицы Ашимова при движении на запад, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Kia Rio стоял припаркованный у магазина. В какой-то момент он начал движение по правой крайней полосе в крайнюю левую, через все три полосы движения.

В момент, когда Kia перестроился в левый ряд, его на высокой скорости с двух сторон попытались объехать два автомобиля, которые, предположительно, выясняли отношения на дороге.

Фото: Zakon.kz

Такой вывод можно сделать исходя из записей камер видеонаблюдения.

Фото: Zakon.kz

Один из них – Mercedes E-Klasse на полном ходу врезался в Kia Rio.

Фото: Zakon.kz

Автомобили закрутило. Так между ними произошло очередное столкновение. Они остановились на проезжей части. Второй автомобиль, участвующий в гонке, уехал с места аварии.

Фото: Zakon.kz

Как рассказали очевидцы ДТП, которые вызвали скорую и сотрудников полиции, от водителя Mercedes исходил запах алкоголя.

Фото: Zakon.kz

Покинув машину после аварии, водитель отправился на обочину, грызть семечки. Очевидцы предположили, что таким образом он пытался "сбить" запах.

Фото: Zakon.kz

Через некоторое время на место аварии подъехал другой автомобиль и увез водителя Mercedes в неизвестном направлении.

Фото: Zakon.kz

Водителя Kia Rio доставили в ближайшую больницу. Сотрудники дорожной полиции и криминалист выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что грузовик раздавил машину "күзет" – водитель погиб на месте.

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Аксинья Титова
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