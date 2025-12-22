В Алматы произошло землетрясение
Ночью 22 декабря 2025 года в Алматы ощущалось землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По информации Центра данных Института геофизических исследований, 22 декабря в 2:16 по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение.
Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс K=11.5.
Землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.
Ранее сообщалось, что недалеко от Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая должна повысить точность регистрации землетрясений.
