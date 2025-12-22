#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Происшествия

В Алматы произошло землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 09:05 Фото: Zakon.kz
Ночью 22 декабря 2025 года в Алматы ощущалось землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Центра данных Института геофизических исследований, 22 декабря в 2:16 по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс K=11.5.

Землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.

Ранее сообщалось, что недалеко от Алматы модернизировали сейсмостанцию, которая должна повысить точность регистрации землетрясений.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
