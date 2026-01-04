Возможен поджог: десятки тысяч домов остались без света в Берлине

Около 45 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества из-за пожара на высоковольтных кабелях. Власти не исключают поджог, сообщает Zakon.kz.

Отключение произошло рано утром 3 января 2026 года после возгорания нескольких высоковольтных кабелей на мосту рядом с электростанцией. Пожарные быстро потушили огонь, однако повреждения оказались серьезными.

По данным оператора энергосети Stromnetz Berlin, без электричества остались около 45 500 домов и 2200 предприятий. Власти сообщают, что примерно 35 тысяч домохозяйств будут обесточены как минимум до полудня 8 января. Остальным подачу электроэнергии планируют восстановить к утру 4 января, пишет The Guardian.

Отключение затронуло и систему централизованного теплоснабжения, которая зависит от электросети. Часть жителей может остаться без отопления на фоне снежной погоды и температуры около нуля.

Полиция направила в район Лихтерфельде около 160 сотрудников и начала расследование по подозрению в поджоге. Жителей призывают по возможности временно переехать к родственникам или друзьям, экономить заряд мобильных телефонов и иметь под рукой фонарики.

