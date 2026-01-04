#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Возможен поджог: десятки тысяч домов остались без света в Берлине

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 09:50 Фото: unsplash
Около 45 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества из-за пожара на высоковольтных кабелях. Власти не исключают поджог, сообщает Zakon.kz.

Отключение произошло рано утром 3 января 2026 года после возгорания нескольких высоковольтных кабелей на мосту рядом с электростанцией. Пожарные быстро потушили огонь, однако повреждения оказались серьезными.

По данным оператора энергосети Stromnetz Berlin, без электричества остались около 45 500 домов и 2200 предприятий. Власти сообщают, что примерно 35 тысяч домохозяйств будут обесточены как минимум до полудня 8 января. Остальным подачу электроэнергии планируют восстановить к утру 4 января, пишет The Guardian.

Отключение затронуло и систему централизованного теплоснабжения, которая зависит от электросети. Часть жителей может остаться без отопления на фоне снежной погоды и температуры около нуля.

Полиция направила в район Лихтерфельде около 160 сотрудников и начала расследование по подозрению в поджоге. Жителей призывают по возможности временно переехать к родственникам или друзьям, экономить заряд мобильных телефонов и иметь под рукой фонарики.

В конце декабря 2025 года в немецком городе Гельзенкирхен ограбили хранилище банка Sparkasse, похитив деньги и ценности из индивидуальных сейфов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Половина домов в Темиртау остались без света
23:19, 12 января 2023
Половина домов в Темиртау остались без света
В Астане десятки домов в сентябре могут остаться без электричества
00:34, 10 августа 2023
В Астане десятки домов в сентябре могут остаться без электричества
Более 350 тысяч домов остались без света в Австралии из-за циклона Альфред
16:21, 09 марта 2025
Более 350 тысяч домов остались без света в Австралии из-за циклона Альфред
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: