Мир

Стихийное бедствие в Мексике: 130 человек погибли или пропали без вести

стихийное бедствие в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 20:05 Фото: скриншот видео
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Мексике. Из-за стихии погибли 64 человека, еще 65 числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Australian Broadcasting Corporation, на прошлой неделе проливные дожди обрушились на побережье Мексиканского залива и центральные штаты страны, что стало причиной оползней и наводнений.

"Мы не ожидали, что этот дождь будет таким сильным", – заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Известно, что от стихийных бедствий пострадали пять штатов региона, наиболее пострадавшими являются Веракрус и Идальго: в первом зарегистрировано 29 смертей и 18 пропавших без вести, а во втором – 21 смерть и 43 пропавших без вести. По меньшей мере 13 человек погибли в Пуэбле, к востоку от Мехико, а в Керетаро в результате оползня погиб ребенок.

Непогода также затронула около 100 тыс. домов. Дождь разрушил инфраструктуру, в том числе мосты, и превратил улицы в грязевые реки.

На местах работают спасательные команды и 8700 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 октября.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
