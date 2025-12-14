Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области

Два человека 1987 и 1997 годов рождения не смогли самостоятельно спуститься с пика Башута в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

Накануне в службу 112 поступило сообщение об этом, передает пресс-служба МЧС Казахстана. Спасатели, добравшись до заявителей, помогли им спуститься вниз до горнолыжного курорта. Фото: пресс-служба МЧС РК "МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей", – говорится в сообщении. Ранее полиция Алматы установила автора угроз в адрес школы.

