Туризм

Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 08:13 Фото: Zakon.kz
Два человека 1987 и 1997 годов рождения не смогли самостоятельно спуститься с пика Башута в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

Накануне в службу 112 поступило сообщение об этом, передает пресс-служба МЧС Казахстана. Спасатели, добравшись до заявителей, помогли им спуститься вниз до горнолыжного курорта.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей", – говорится в сообщении.

Ранее полиция Алматы установила автора угроз в адрес школы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
