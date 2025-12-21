Автобус не выдержал холода: иностранцев эвакуировали с трассы в Костанайской области

Минувшей ночью в Федоровском районе Костанайской области спасатели МЧС оказали помощь пассажирам автобуса, остановившегося на автодороге республиканского значения Астана – Костанай – граница РФ, сообщает Zakon.kz.

В 4 км от села Федоровка автобус, следовавший по маршруту Таджикистан – РФ, остановился из-за технической неисправности. Из-за сильного холода возникла угроза для пассажиров.

"Силами МЧС, МИО и ДП были эвакуированы 16 человек, из них восемь детей. Пассажиров разместили в пункте обогрева в селе Жарколь". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что помощь врачей никому не потребовалась.

Спасатели напоминают: в периоды ухудшения погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

