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Происшествия

На трассе Алматы – Ташкент эвакуировали пассажиров автобуса

Эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 07:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 10 декабря спасатели МЧС страны эвакуировали 41 пассажира из рейсового автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, на автодороге в Жуалынском районе Жамбылской области произошла поломка автобуса. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС в ближайший пункт обогрева села Шакпак ата эвакуировали 41 пассажира, среди которых два ребенка.

Эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 07:55

Фото: пресс-служба МЧС РК

Эвакуированные, большинство из которых граждане России, к данному часу убыли к месту назначения на другом автобусе.

"В медицинской помощи никто из эвакуированных пассажиров не нуждался", – говорится в сообщении.
Эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 07:55

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ночь 10 декабря в Костанае загорелись крыши двух магазинов в торговом ряду по улице Складская. Без своевременного вмешательства пожарных огонь мог перейти на соседние павильоны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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