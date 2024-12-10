На трассе Алматы – Ташкент эвакуировали пассажиров автобуса

Ночью 10 декабря спасатели МЧС страны эвакуировали 41 пассажира из рейсового автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, на автодороге в Жуалынском районе Жамбылской области произошла поломка автобуса. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС в ближайший пункт обогрева села Шакпак ата эвакуировали 41 пассажира, среди которых два ребенка.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Эвакуированные, большинство из которых граждане России, к данному часу убыли к месту назначения на другом автобусе.

"В медицинской помощи никто из эвакуированных пассажиров не нуждался", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

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