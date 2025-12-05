Иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Федоровском районе Костанайской области спасатели пришли на помощь гражданам России и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, автомобиль с двумя людьми увяз в грязевой массе на объездном участке дороги в трех километрах от села Костычевка.
"Получив сообщение о происшествии, дежурное подразделение оперативно выдвинулось на место на автомобиле "Hilux". С помощью буксировочного троса спасатели извлекли транспортное средство из грязи и сопроводили его до безопасного участка", – говорится в сообщении.
Как уточняется, помощь медиков никому не понадобилась.
В итоге водитель поблагодарил спасателей Казахстана.
Ранее жительница Уральска поблагодарила спасателей за добрый поступок.
