Иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям

В Федоровском районе Костанайской области спасатели пришли на помощь гражданам России и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, автомобиль с двумя людьми увяз в грязевой массе на объездном участке дороги в трех километрах от села Костычевка.

"Получив сообщение о происшествии, дежурное подразделение оперативно выдвинулось на место на автомобиле "Hilux". С помощью буксировочного троса спасатели извлекли транспортное средство из грязи и сопроводили его до безопасного участка", – говорится в сообщении.

Как уточняется, помощь медиков никому не понадобилась.

В итоге водитель поблагодарил спасателей Казахстана.

