В Актобе двое пытались продать радиоактивный уран за 500 тыс. долларов, но им помешал КНБ

Комитет национальной безопасности выявил и пресек попытку незаконного оборота радиоактивного вещества, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Диапазон", из материалов уголовного дела следует, что гражданин Узбекистана незаконно приобрел обедненный уран массой 958,7 грамма и сообщил своему знакомому, проживающему в Шымкенте, о возможности его продажи. Тот, в свою очередь, привлек к сделке двух жителей Актобе, которые занялись поиском потенциальных покупателей.

В сентябре радиоактивное вещество было передано из Шымкента в Актобе. Перевозку осуществили в багажнике автомобиля. О готовящейся сделке стало известно Комитету национальной безопасности, после чего спецслужба провела оперативные мероприятия с участием подставного покупателя. Для проведения операции использовался муляж денежных средств на сумму 500 тысяч 300 долларов.

В ходе встречи в лесополосе за пределами города все трое подозреваемых были задержаны. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что оно является обедненным ураном и относится к радиоактивным материалам.

В суде все фигуранты полностью признали вину. Двое жителей Актобе приговорены к двум годам лишения свободы, их сообщник из Шымкента получил наказание на шесть месяцев больше из-за наличия судимости и признанного рецидива. Согласно приговору суда, изъятый уран подлежит уничтожению.

А ранее сообщалось о другом инциденте. Особо крупную партию наркотиков хранил на съемной квартире житель Актобе.