В Актобе двое пытались продать радиоактивный уран за 500 тыс. долларов, но им помешал КНБ
По информации издания "Диапазон", из материалов уголовного дела следует, что гражданин Узбекистана незаконно приобрел обедненный уран массой 958,7 грамма и сообщил своему знакомому, проживающему в Шымкенте, о возможности его продажи. Тот, в свою очередь, привлек к сделке двух жителей Актобе, которые занялись поиском потенциальных покупателей.
В сентябре радиоактивное вещество было передано из Шымкента в Актобе. Перевозку осуществили в багажнике автомобиля. О готовящейся сделке стало известно Комитету национальной безопасности, после чего спецслужба провела оперативные мероприятия с участием подставного покупателя. Для проведения операции использовался муляж денежных средств на сумму 500 тысяч 300 долларов.
В ходе встречи в лесополосе за пределами города все трое подозреваемых были задержаны. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что оно является обедненным ураном и относится к радиоактивным материалам.
В суде все фигуранты полностью признали вину. Двое жителей Актобе приговорены к двум годам лишения свободы, их сообщник из Шымкента получил наказание на шесть месяцев больше из-за наличия судимости и признанного рецидива. Согласно приговору суда, изъятый уран подлежит уничтожению.
