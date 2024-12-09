Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области

8 декабря 2024 года по месту прохождения службы совершил суицид начальник отдела по делам обороны Иргизкого района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, как рассказали в пресс-службе департамента по делам обороны, произошедшее не связано с прохождением воинской службы.

"Причины и обстоятельства выясняются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве.

Департамент по делам обороны Актюбинской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее вблизи Талгара обнаружили тело 30-летнего мужчины, связанного с делом об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

