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Происшествия

Военнослужащий совершил суицид в Актюбинской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, наручники, оружие, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 19:13 Фото: Zakon.kz
8 декабря 2024 года по месту прохождения службы совершил суицид начальник отдела по делам обороны Иргизкого района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, как рассказали в пресс-службе департамента по делам обороны, произошедшее не связано с прохождением воинской службы.

"Причины и обстоятельства выясняются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело", – сообщили в ведомстве. 

Департамент по делам обороны Актюбинской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее вблизи Талгара обнаружили тело 30-летнего мужчины, связанного с делом об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

Аксинья Титова
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