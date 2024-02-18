Бухгалтер отдела образования в Туркестанской области совершил суицид на фоне проверки

Бухгалтер районного отдела образования Мактааральского района совершил суицид после проверок Департамента экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 25 января. Информацию подтвердили в областном департаменте полиции изданию Otyrar.

В полиции Мактааральского района сообщили, что завели уголовное дело по части первой статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

В Управлении образования Туркестанской области действительно велись расследования. В Департаменте экономических расследований ответили, что в отношении бухгалтеров районного отдела образования Мактааральского района действительно возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. О каких суммах идет речь, пока неизвестно.

"В настоящее время Департаментом экономических расследований в отношении бухгалтеров "Мактааральского районного отдела образования" возбуждено уголовное дело по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК "Хищение денежных средств из государственного бюджета". Ведется следствие. В соответствии с частью 1 статьи 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", — сообщили в ДЭР Туркестанской области.

В самом Управлении образования отказались комментировать информацию о своем сотруднике, отметило издание.

Также бухгалтеров сферы образования Жетысайского района Туркестанской области подозревают в хищении 530 млн тенге.

