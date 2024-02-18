Бухгалтер отдела образования в Туркестанской области совершил суицид на фоне проверки
Инцидент произошел 25 января. Информацию подтвердили в областном департаменте полиции изданию Otyrar.
В полиции Мактааральского района сообщили, что завели уголовное дело по части первой статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
В Управлении образования Туркестанской области действительно велись расследования. В Департаменте экономических расследований ответили, что в отношении бухгалтеров районного отдела образования Мактааральского района действительно возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. О каких суммах идет речь, пока неизвестно.
"В настоящее время Департаментом экономических расследований в отношении бухгалтеров "Мактааральского районного отдела образования" возбуждено уголовное дело по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК "Хищение денежных средств из государственного бюджета". Ведется следствие. В соответствии с частью 1 статьи 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", — сообщили в ДЭР Туркестанской области.
В самом Управлении образования отказались комментировать информацию о своем сотруднике, отметило издание.
Также бухгалтеров сферы образования Жетысайского района Туркестанской области подозревают в хищении 530 млн тенге.