Общество

Школьница забеременела в Актюбинской области: начато расследование

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 22:21 Фото: unsplash
Полиция Актюбинской области возбудила уголовное дело по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей Темирского района, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 февраля 2026 года издание "Диапазон", в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для защиты прав и законных интересов потерпевшей.

"Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции", – говорится в сообщении.

В управлении образования Актюбинской области подтвердили, что ученица на данный момент не посещает занятия. В ведомстве девочку характеризуют положительно: она воспитывается в благополучной семье и демонстрировала хорошие успехи в учебе.

При этом руководство школы, где обучается несовершеннолетняя, отрицает инцидент, заявляя об отсутствии подобных фактов. Тем не менее следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в прямом родстве.

Канат Болысбек
