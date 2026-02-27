Школьница забеременела в Актюбинской области: начато расследование
Как сообщает 27 февраля 2026 года издание "Диапазон", в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для защиты прав и законных интересов потерпевшей.
"Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции", – говорится в сообщении.
В управлении образования Актюбинской области подтвердили, что ученица на данный момент не посещает занятия. В ведомстве девочку характеризуют положительно: она воспитывается в благополучной семье и демонстрировала хорошие успехи в учебе.
При этом руководство школы, где обучается несовершеннолетняя, отрицает инцидент, заявляя об отсутствии подобных фактов. Тем не менее следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в прямом родстве.