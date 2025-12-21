Студента подозревают в попытке убийства преподавателя в Алматы
Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилась информация о том, что на преподавателя одного из университетов Алматы кто-то напал с ножом. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.
Как выяснилось, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.
