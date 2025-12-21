Студента подозревают в попытке убийства преподавателя в Алматы

Фото: Zakon.kz

В соцсети распространилась информация о том, что на преподавателя одного из университетов Алматы кто-то напал с ножом. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

Как выяснилось, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции. Ранее сообщалось, что около 20 человек попали под обстрел в баре в ЮАР.

