Происшествия

Студента подозревают в попытке убийства преподавателя в Алматы

студента подозревают в попытке убийства преподавателя в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 15:49 Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилась информация о том, что на преподавателя одного из университетов Алматы кто-то напал с ножом. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

Как выяснилось, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.


"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что около 20 человек попали под обстрел в баре в ЮАР.

