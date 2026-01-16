"Организовали родственники": казахстанка заявила о похищении и изнасиловании

В Шымкенте несовершеннолетнюю девушку похитили и изнасиловали. Об этом стало известно из социальных сетей. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали о произошедшем, добавив, что возбуждено уголовное дело.

Так, в Казнете опубликовано видео. В кадре можно увидеть, как несколько женщин достают девушку из машины, а потом мужчина уносит ее на руках. Все это происходит в присутствии большого количества свидетелей.

В подписи к посту идет следующий текст, описывающий ситуацию:

"Несовершеннолетняя девушка из Шымкента заявила, что ее против воли похитили, привезли в дом, затем родственники подозреваемого уговаривали ее остаться, а после отказа написать собственноручное письмо о том, что она не имеет претензий, родственники единогласно организовали изнасилование. По ее словам, никого не привлекли к ответственности".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в правоохранительные органы.

В пресс-службе ДП уточнили, что по заявлению жительницы полицией возбуждено уголовное дело.

"Все участники доставлены в Управление полиции. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий для установления всех обстоятельств дела". Пресс-служба ДП Шымкента

Также сказано, что по окончании расследования будет принято процессуальное решение.

"Лица, нарушившие требования закона, в обязательном порядке будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – заключили в ведомстве.

Материал по теме "Оскорбление ножом на руке": казахстанка заявила о групповом издевательстве над дочерью

На днях в Астане вынесли приговор по делу о насилии над несовершеннолетней. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых находился 82-летний житель города.