Окровавленная квартира и слухи об убийстве: что произошло на самом деле в Алматы
Комментаторы выдвигают свои версии случившегося. Большинство предполагают, что произошло убийство.
Однако стражи порядка заявили, что информация о совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления не соответствует действительности.
"Установлено, что инцидент произошел в одной из квартир Бостандыкского района Алматы", – заявили в полиции на запрос корреспондента Zakon.kz.
Также приведены другие подробности. К примеру, известно, что в ходе распития спиртных напитков в жилом помещении находились две сестры.
"В результате неосторожного обращения с разбитой стеклянной бутылкой одна из них получила порез ноги. Значительное количество крови на месте происшествия связано именно с полученной травмой".Пресс-служба ДП Алматы
Как отметили правоохранители, в целях недопущения подобных инцидентов в дальнейшем с гражданами проведена профилактическая разъяснительная работа.
"Информация поставлена на профилактический контроль".Пресс-служба ДП Алматы
В заключительной части обращения полиция Алматы призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.
