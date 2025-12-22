#Казахстан в сравнении
Происшествия

Окровавленная квартира и слухи об убийстве: что произошло на самом деле в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 10:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казнете рассылают видео, пугающее пользователей. Так, в кадре можно увидеть окровавленную квартиру с перевернутой мебелью и разбросанными вещами. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) разъяснили произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы выдвигают свои версии случившегося. Большинство предполагают, что произошло убийство.

Однако стражи порядка заявили, что информация о совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления не соответствует действительности.

"Установлено, что инцидент произошел в одной из квартир Бостандыкского района Алматы", – заявили в полиции на запрос корреспондента Zakon.kz.

Также приведены другие подробности. К примеру, известно, что в ходе распития спиртных напитков в жилом помещении находились две сестры.

"В результате неосторожного обращения с разбитой стеклянной бутылкой одна из них получила порез ноги. Значительное количество крови на месте происшествия связано именно с полученной травмой".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили правоохранители, в целях недопущения подобных инцидентов в дальнейшем с гражданами проведена профилактическая разъяснительная работа.

"Информация поставлена на профилактический контроль".Пресс-служба ДП Алматы

В заключительной части обращения полиция Алматы призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.

Ранее мы рассказывали о том, что студента подозревают в попытке убийства преподавателя в Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
