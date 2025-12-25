#Казахстан в сравнении
Происшествия

Полиция Алматы прокомментировала конфликт в ресторане и предостерегла от провокаций

полиция прокомментировала инцидент в ресторане в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 22:36 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции города Алматы отреагировала на распространившийся в соцсетях ролик, на котором виден конфликт между посетителем и администратором ресторана, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления полиции Медеуского района провели проверку, установили и опросили участников инцидента.

"В ходе разбирательства стороны отметили, что ситуация возникла на эмоциональной почве. По их словам, отдельные высказывания и действия были совершены в порыве эмоций и не отражают их реальной позиции. Также установлено, что в ходе инцидента стороны применили незначительное физическое воздействие по отношению друг к другу", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что участники конфликта принесли взаимные извинения, примирились и выразили сожаление о случившемся. Они также призвали граждан уважительно относиться друг к другу и стремиться к мирному разрешению любых конфликтных ситуаций.

В итоге обоих мужчин оштрафовали на 20 МРП за мелкое хулиганство.

Полиция напоминает, что бытовые разногласия, вопросы общения и использования языка ни в коем случае не должны становиться основанием для конфликтов, провокаций и нарушений общественного порядка. Любые попытки спекулировать на межнациональных или языковых темах рассматриваются как недопустимые и представляющие угрозу общественной безопасности.

"Основой нашего общества является взаимное уважение, единство и согласие. Эти ценности незыблемы. Департамент полиции города Алматы действует строго в рамках законодательства, обеспечивая равенство всех граждан перед законом, и предупреждает: лица, вовлеченные в организацию или провоцирование конфликтов, понесут установленную законом ответственность", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы прошел большой развод строевых подразделений полиции и увеличилось количество экипажей патрульной полиции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
