Конфликт на стройке в Астане – комментарий полиции

Сегодня, 28 мая 2024 года, в Астане на одном из строительных объектов произошел конфликт между рабочими. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе столичного департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по хулиганству. Установлено, что на строительном объекте во время работ между рабочими произошел конфликт, причиной которого стало то, что один из мужчин прошел по подготовленному к стяжке полу, на что другой рабочий сделал ему замечание. По прибытии полиции конфликт урегулирован". Пресс-служба ДП Астаны

Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены, в отношении них будут приняты предусмотренные законом меры.

ДП Астаны призывает всех доверять и полагаться на информацию только из достоверных официальных источников.

"За распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность", – напомнили стражи порядка.

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