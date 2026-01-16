#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы конфликт в автобусе закончился арестом

конфликт мужчин в Автобусе обернулся сроком на 10 суток, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:57 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео инцидента в общественном транспорте в Алматы. Конфликт мужчин попал в поле зрения полиции, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что один из участников перепалки был пьян. Как рассказали в ДП города, правонарушителя нашли и доставили в подразделение полиции.

"В отношении него собран материал по факту мелкого хулиганства и направлен в суд для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", – говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что любые проявления агрессии, неуважения к окружающим и нарушения общественного порядка, особенно в местах массового пребывания людей, будут жестко пресекаться.

Полиция призывает граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах, уважать окружающих и помнить, что безопасность и порядок в городе зависят от ответственности каждого.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области на водителя общественного автобуса напал неизвестный, разбив стекло.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
