Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы

В Алматы накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и электросамоката. Корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе городского департамента полиции подробности ДТП.

По данным дежурной части местной полицейской службы, авария произошла 3 сентября 2025 года в 12:30 в Алмалинском районе.

"Водитель автобуса марки Foton, следуя по ул. Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по ул. Валиханова на север по пешеходному переходу". Пресс-служба ДП Алматы

Фото: Telegram/youralmaty

В результате ДТП две девушки 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что полиция Алматы насчитала почти 12 тыс. нарушений, совершенных электросамокатчиками.