Происшествия

Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и электросамоката. Корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе городского департамента полиции подробности ДТП.

По данным дежурной части местной полицейской службы, авария произошла 3 сентября 2025 года в 12:30 в Алмалинском районе.

"Водитель автобуса марки Foton, следуя по ул. Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по ул. Валиханова на север по пешеходному переходу".Пресс-служба ДП Алматы

Фото: Telegram/youralmaty

В результате ДТП две девушки 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что полиция Алматы насчитала почти 12 тыс. нарушений, совершенных электросамокатчиками.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
