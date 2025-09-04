Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
В Алматы накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и электросамоката. Корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе городского департамента полиции подробности ДТП.
По данным дежурной части местной полицейской службы, авария произошла 3 сентября 2025 года в 12:30 в Алмалинском районе.
"Водитель автобуса марки Foton, следуя по ул. Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по ул. Валиханова на север по пешеходному переходу".Пресс-служба ДП Алматы
В результате ДТП две девушки 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее сообщалось, что полиция Алматы насчитала почти 12 тыс. нарушений, совершенных электросамокатчиками.
