В Алматы водитель сбил на "пешеходке" подростка и скрылся

В Алматы полиция ищет водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В одном из Instagram-пабликов опубликовали обращение родителей пострадавшего. По их словам, инцидент произошел накануне, 12 февраля 2026 года, в 11:06 в районе пр. Райымбека – пр. Сейфуллина.

"Нашего ребенка сбила машина. Мальчику 15 лет. Мужчина вышел из машины и дал ему снега, сказав: "Приложи снег, не будет болеть". После наезда водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи. Ребенок находится в больнице", – заявили родители подростка.

По их мнению, "расследование продвигается крайне медленно". Они опасаются, что "дело может быть затянуто или останется без должного внимания".

На обращение отреагировали стражи порядка.

"Водитель неустановленной автомашины, следуя по пр. Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники подразделений розыска Управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Алмалинского района", – проинформировала пресс-служба ДП Алматы сегодня, 13 февраля.

