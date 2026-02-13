#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Происшествия

В Алматы водитель сбил на "пешеходке" подростка и скрылся

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы полиция ищет водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В одном из Instagram-пабликов опубликовали обращение родителей пострадавшего. По их словам, инцидент произошел накануне, 12 февраля 2026 года, в 11:06 в районе пр. Райымбека – пр. Сейфуллина.

"Нашего ребенка сбила машина. Мальчику 15 лет. Мужчина вышел из машины и дал ему снега, сказав: "Приложи снег, не будет болеть". После наезда водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи. Ребенок находится в больнице", – заявили родители подростка.

По их мнению, "расследование продвигается крайне медленно". Они опасаются, что "дело может быть затянуто или останется без должного внимания".

На обращение отреагировали стражи порядка.

"Водитель неустановленной автомашины, следуя по пр. Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники подразделений розыска Управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Алмалинского района", – проинформировала пресс-служба ДП Алматы сегодня, 13 февраля.

13 февраля 2026 года ночью в Алматы внедорожник снес столб и перевернулся. Подробнее об этом ДТП – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы
12:16, 26 декабря 2025
17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы
Грузовик насмерть сбил подростка в Алматы
16:51, 12 декабря 2023
Грузовик насмерть сбил подростка в Алматы
В Алматы грузовик насмерть сбил ребенка
14:12, 02 апреля 2025
В Алматы грузовик насмерть сбил ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Сегодня
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Сегодня
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Сегодня
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: