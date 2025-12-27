В Медеуском районе Алматы обнаружили тела двух человек

В Медеуском районе города Алматы завершили поисково-спасательные работы. В районе пика "Локомотив" на высоте около 3700 метров над уровнем моря спасатели нашли тела двух человек, сообщает Zakon.kz.

До этого в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека.

С момента поступления сообщения в районе плотины "Мыңжылқи" был развернут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, службы спасения, РОСО МЧС РК, полиция, Федерация альпинизма и волонтеры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолет "Казавиаспас" МЧС.

Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчета и 4 беспилотных летательных аппарата.





Работы проводили в сложных высокогорных условиях и осложнялись низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп.

Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент. Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео".

Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь.

МЧС Республики Казахстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе в горную местность:

перед выходом на маршрут необходимо учитывать погодные условия и лавинную обстановку;

не отправляться в горы в одиночку;

информировать близких о маршруте и времени возвращения, иметь при себе средства связи и необходимое снаряжение;

в случае если человек не вернулся в установленное время или перестал выходить на связь, необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по номеру 112.

