Туристка получила серьезную травму в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 ДЧС г. Алматы поступила информация от 35- летней гражданки о том, что в горах на высоте более двух тысяч метров в Медеуском районе, она получила серьезную травму ноги и не может самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
К месту происшествия был направлен личный состав Универсального спасательного подразделения-23 и реанимобиль ЦМК МЧС .
"Пока реанимобиль следовал к месту вызова, согласно плану взаимодействия, дежурные ДЧС сообщили о случившемся спасателям ГЛК "Шымбулак", которые установили контакт и уточнив геолокацию пострадавшей, доставили ее в свой медпункт", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Отмечается, что девушку поместили в реанимобиль, и в ходе транспортировки в медучреждение ей оказывалась необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что авиация МЧС спасла будущую маму из отдаленного села.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript