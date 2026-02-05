Туристка получила серьезную травму в горах Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пульт 112 ДЧС г. Алматы поступила информация от 35- летней гражданки о том, что в горах на высоте более двух тысяч метров в Медеуском районе, она получила серьезную травму ноги и не может самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

К месту происшествия был направлен личный состав Универсального спасательного подразделения-23 и реанимобиль ЦМК МЧС . "Пока реанимобиль следовал к месту вызова, согласно плану взаимодействия, дежурные ДЧС сообщили о случившемся спасателям ГЛК "Шымбулак", которые установили контакт и уточнив геолокацию пострадавшей, доставили ее в свой медпункт", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Отмечается, что девушку поместили в реанимобиль, и в ходе транспортировки в медучреждение ей оказывалась необходимая медицинская помощь. Ранее сообщалось, что авиация МЧС спасла будущую маму из отдаленного села.

