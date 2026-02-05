#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Происшествия

Туристка получила серьезную травму в горах Алматы

помощь спасателей в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 00:04 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 ДЧС г. Алматы поступила информация от 35- летней гражданки о том, что в горах на высоте более двух тысяч метров в Медеуском районе, она получила серьезную травму ноги и не может самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

К месту происшествия был направлен личный состав Универсального спасательного подразделения-23 и реанимобиль ЦМК МЧС .

"Пока реанимобиль следовал к месту вызова, согласно плану взаимодействия, дежурные ДЧС сообщили о случившемся спасателям ГЛК "Шымбулак", которые установили контакт и уточнив геолокацию пострадавшей, доставили ее в свой медпункт", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Отмечается, что девушку поместили в реанимобиль, и в ходе транспортировки в медучреждение ей оказывалась необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС спасла будущую маму из отдаленного села.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Две туристки сбились с маршрута в горах Алматы и заблудились
01:01, 06 февраля 2026
Две туристки сбились с маршрута в горах Алматы и заблудились
Ночью в горах Алматы туристку экстренно спасли из снежной ловушки
11:29, 23 октября 2025
Ночью в горах Алматы туристку экстренно спасли из снежной ловушки
Туристка из Китая серьезно пострадала в горах Алматы
00:35, 01 февраля 2026
Туристка из Китая серьезно пострадала в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: