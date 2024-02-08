Оползень в Алматы: нашли тело юноши

На месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.

"Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Силами ДЧС Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года, предварительно погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта". Пресс-служба ДЧС Алматы

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Также сказано, что работают бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Просьба доверять только официальным данным". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в мкр. Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что предварительно это произошло из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубических метров.

Жители близлежащих домов эвакуированы.

Прибывший на место глава города Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

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Он отметил, что главным приоритетом являются поисково-спасательные работы.

В ДЧС подчеркнули, что работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.