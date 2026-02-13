#Казахстан в сравнении
События

Редкий индийский дикобраз попал в фотоловушку в Иле-Алатауском парке

дикобраз попал в фотоловушку, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 21:01 Фото: pixabay
Три индийских дикобраза (Hystrix indica), занесенных в Красную книгу РК, попали в очередную фотоловушку на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали представители парка, этот редкий грызун обитает в западной части национального парка и включен в IV категорию Красной книги страны. Поскольку он является единственным представителем семейства дикобразов в фауне Казахстана, его охрана – крайне важная задача.

"Место обитания: лиственные леса на высоте 1200-1700 м. Зимой предпочитает южные склоны с малым снежным покровом и густой травой. Копает норы и прячется в расщелинах скал. Чаще всего активен ночью. Основная пища – растения, корни, клубни, плоды и семена. Размножается весной, зимой не впадает в спячку (снижается активность). В настоящее время на территории парка учтено 32 особи. Сохранение редкого вида и его генетического фонда – общая ответственность. Давайте вместе охранять природу!" – говорится в сообщении.

Ранее снежный барс и трое детенышей попали в объектив камеры в горах РК.

Елена Беляева
Елена Беляева
