#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Пожар зацепил два автомобиля в Астане

автомобиль вспыхнул в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 23:30 Фото: Zakon.kz
В Астане, в районе Сарыарка, по улице Бейбарыс Султан загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, возгорание в двигательном отсеке и в передней части салона автомобиля потушили в кратчайшие сроки. Однако от теплового воздействия пострадал рядом стоящий легковой автомобиль.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Спасатели призвали граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что квартира на 10 этаже горела в ночном Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Легковой автомобиль загорелся в Астане
00:36, 16 марта 2024
Легковой автомобиль загорелся в Астане
Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на оживленном проспекте в Астане
21:29, 16 января 2026
Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на оживленном проспекте в Астане
Автомобиль вспыхнул в Шымкенте
21:15, 06 декабря 2025
Автомобиль вспыхнул в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Олимпиада: Казахстан не выиграл медали в прыжках с трамплина
00:27, 15 февраля 2026
Олимпиада: Казахстан не выиграл медали в прыжках с трамплина
Что сказала Слуцкая о сенсационной и исторической победе Шайдорова на Олимпиаде
23:31, 14 февраля 2026
Что сказала Слуцкая о сенсационной и исторической победе Шайдорова на Олимпиаде
"Летающие лыжники" из Казахстана вышли в финал Олимпиады
23:23, 14 февраля 2026
"Летающие лыжники" из Казахстана вышли в финал Олимпиады
Какое место в мировом рейтинге занимает Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде
22:57, 14 февраля 2026
Какое место в мировом рейтинге занимает Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: