Пожар зацепил два автомобиля в Астане

В Астане, в районе Сарыарка, по улице Бейбарыс Султан загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, возгорание в двигательном отсеке и в передней части салона автомобиля потушили в кратчайшие сроки. Однако от теплового воздействия пострадал рядом стоящий легковой автомобиль.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Спасатели призвали граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что квартира на 10 этаже горела в ночном Алматы.