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Происшествия

Крупный пожар в Астане: пострадали трое спасателей

пожарный кран со спасателям у крыши горящего дома в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 14:38 Фото: ДЧС Астаны
В Астане в ночь на 18 июля 2025 года разгорелся пожар в трехэтажном здании рынка "Биг Шанхай", в районе Байконыр по шоссе Алаш, сообщает Zakon.kz.

Тушение пожара было осложнено тем, что к моменту прибытия первых подразделений (03:05 час.) огонь уже сильно распространился и было частичное обрушение межэтажного перекрытия.

"Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Необходимо отметить, что администрация о пожаре не сообщала. Пожар обнаружен сотрудниками пожарной части, которые увидели густой черный дым из окон первого и третьего этажа", – сообщили в столичном Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

На тушение возгорания по периметру подали водяные стволы, в том числе с помощью высотной техники.

В ликвидации задействовали 165 человек личного состава и 62 единицы техники.

Принятыми мерами не было допущено распространение огня на близлежащие здания. Локализовали огонь в 07:10. К 11:25 продолжалась проливка мест горения и разборка конструкции.

Точная площадь сгоревшего здания еще неизвестна.

Между тем в ДЧС сообщили, что во время ликвидации ЧС пострадали трое спасателей.

"Сегодня при ликвидации крупного пожара на территории рынка "Биг-Шанхай", расположенного по адресу: шоссе Алаш, 34/1, травмы различной степени тяжести получили трое пожарных-спасателей ДЧС города Астаны. Двое из них после оказания медицинской помощи отпущены для амбулаторного лечения, один госпитализирован в городскую больницу для дальнейшего наблюдения и терапии", – сказано в информации.

Сведений о полной ликвидации пожара к моменту выпуска новости не было.

17 июля 2025 года в Атырау произошел крупный пожар: огонь охватил крыши двух смежных жилых домов на площади 600 кв. м.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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